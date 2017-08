Flere ansatte på Randaberg videregående skole meldte fra til politiet klokka 12.40 torsdag.

– Rett før storefri var slutt kom det inn en gjeng med ungdommer og yppet til bråk på skolen, og de tok for seg en elev, sier rektor Juliane Smith Wergeland.

Politiet anslår det var snakk om en stor gjeng på cirka 20 ungdommer som dukket opp på skolen.

Har en mistenkt

En elev ble sparket flere ganger. Politiet har opplysninger om den mistenkte gjerningspersonen.

– Vi har vært i kontakt med både personen som ble utsatt for vold og vitner. Derfra har vi fått navnet på en konkret gjerningsperson som vi ønsker å komme i kontakt med, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victor Jensen.

– Vet dere noe om motivet?

– Vi har noen indikasjoner på hva det kan være. Sannsynligvis har det vært en relasjon mellom to personer på skolen, og så har det utviklet seg til at 20 personer oppsøkte skolen, sier han.

Ingen våpen

Det skal ikke ha blitt observert våpen blant noen av ungdommene.

– Elevene opplevde dem som truende, og de var også litt usikre på om disse kom til å komme tilbake da skolen var slutt i dag. Derfor kontaktet vi politiet, sier rektor Wergeland.

Flere politipatruljer ble sendt ut til skolen, men ungdommene hadde forsvunnet da de kom fram.

Etter en leteaksjon har politiet tatt flere av ungdommene som skal ha truet elevene.

– Det er veldig trist og spesielt. Trist for de elevene som ble utsatt for dette, og for de andre elevene som leser om det i media. Så jeg håper det ikke vil skje noe mer, og at vi får full støtte fra politiet, sier rektor Wergeland.