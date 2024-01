Stor stein i skred årsak til togavsporing - skulle vært varslet

En stor stein i et skred var årsak til at et godstog sporet av på Heskestad på Sørlandsbanen i november 2022. Ulykken forårsaket store skader på toget og sporet, og førte til at strekningen ble stengt i mer enn fem døgn.

Det var ingen automatiske varslingsanlegg på stedet, og skredet ble ikke oppdaget før toget fikk tillatelse til å kjøre inn på strekningen.

Bane NOR SF hadde besluttet å innføre gult nivå for værberedskap, men dette hadde ikke blitt iverksatt, skriver Statens havarikommisjonen i sin rapport.