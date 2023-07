– Før lada eg på fleire ulike ladestasjonar, men det vart svindyrt for meg, seier Hamit-Idikut.

Sayyare Hamit-Idikut står ved ein av Tesla sine Superchargers på Forus i Stavanger, som nå har blitt hennar faste ladestopp.

Ladaren er spesielt gunstig for Tesla sine eigne kundar, men også kan nyttast av andre, og etter Hamit-Idikut byrja å lada her merka ho plutseleg hadde meir pengar på kontoen enn før.

– Eg vart heilt overraska då eg sjekka prisane. Etter at eg byrja å lade på Tesla ladarane har eg spart rundt tusen kroner på ein månad, seier Hamit-Idikut.

Hamit-Idikut og mannen Can Idikut har funnet ein «fast» ladar på Forus. Foto: Borghild Kvæven / NRK

Frå fire til åtte kroner

Sjølv om det billigaste er å lada bilen heime, kan hurtiglading vere essensielt dersom du for eksempel skal på langtur med elbilen.

Snittprisen på hurtiglading i Sør-Noreg ligg på litt under 8 kroner per kWt viser tal frå Norsk elbilforening, men på nokre stasjonar kan du få halv pris av dette. Midt- og Nord-Norge ligg litt lågare i prisnivå.

Ein kjapp sjekk på hurtiglading i stavangerområde i starten av juli viser prisar som varierer frå snittprisen på ca. 8kr til litt over 4 kroner per kWt.

Recharge – 8,78 kroner per kWt

Mer – 7,99 kroner per kWt

Tesla Supercharger (utan medlemsskap) – 4,00 kroner per kWt

– Me har sett stor skilnad i pris hos dei ulike ladeoperatørane, seier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Ingunn Handagard i NAF Foto: NAF

Ho ser også at folk har blitt meir prisbevisste den siste tida, og meiner det kan vere lurt å sjekke kvar du kan lada billigast, men ho har forståing for at det kan vere krevjande:

– Det er ein jungel av operatørar og appar der ute.

– Dyrare enn ein skulle tru

Årets spørjeundersøking frå Norsk Elbilforening viser ei markant auke i kor prisbevisste elbilistar var samanlikna med i fjor. For familien Omland er hurtiglading ein nødvendigheit akkurat nå, då dei nettopp har kjøpt ny bil.

– Me har ikkje fått installert lader heime ennå, seier Johannes Omland utanfor familiens nye Audi.

Mari Omland og sonen Johannes Omland nyt ein is mens bilen blir lada opp. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han fortel at han bruker Google for å sjekke ladeprisane.

– Det er dyrare enn ein skulle tru, men i forhold til å fylle opp tanken på ein bensinbil er det ikkje så dyrt, seier Omland.

Presser prisane

Petter Haugneland, nestleiar i Norsk Elbilforening som representerer over 120.000 elbilistar ser spesielt ein operatør ligg på eit lågare prisnivå.

Petter Haugneland, nestleiar i Norsk elbilforening, ser fleire elbilistar har blitt meir prisbevisste. Foto: Aksel Jermstad

– Me ser Tesla ligg ein del under dei andre. Det kan også kan vere lokale og nyoppstarta aktørar som legg seg på eit lågare prisnivå, seier Haugneland.

Førre veke skrudde også ladeselskapet Eviny ned med ei krone på hurtigladeprisane, og andre operatørar ser ut til å følgje etter. Dei snik seg nærmare Tesla sine låge priser men ligg framleis eit godt stykke over.

Haugneland tykkjer det er positivt at nokre utfordrar den norske lademarknaden.

På spørsmål om kvifor Tesla kan legge seg på eit mykje lågare prisnivå enn andre aktørar på den norske marknaden svarar dei følgjande på e-post:

– Tesla følgjer med på straumprisane og justerer Supercharging-prisane regelmessig slik at kundane kan dra nytte av låge straumprisar.

Tesla Supercharger Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sjølv om straumprisane har senka seg, har foreløpig ikkje prisane på hurtiglading følgt i same spor.

Ladetips til langtur

NAF har desse generelle tipsa til bilturen:

– Sjekk om du får gode prisar ved å ha eit abonnent. Samanlikn prisane mellom dei ulike operatørane der du skal reise, og sørg for at du har skaffa deg fordelane og rabattane du eventuelt kan ha.

Haugneland i Norsk Elbilforening oppfordrar også til å prøve å finne destinasjonsladarar, noko han forklarar som ein «heimeladar på tur», som fleire overnattingsstader tilbyr.

Handagard i NAF tipsar også om å velje riktig styrke på hurtigladaren, då dei kraftigaste er dyrare. Foto: Borghild Kvæven / NRK

Då Hamit-Idikut og mannen var på biltur til Oslo tidlegare i sommar sjekka dei kvar dei kunne lada billigast, men føretrekker å lade hos Tesla Supercharger dersom dei har mogelegheit.

– Kvifor skal eg lade på dei andre som er mykje dyrare når eg kan lade her? seier Hamit-Idikut idet ho set seg tilbake i bilen etter ladestoppet.