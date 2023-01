Rett ved inngangen til Lysefjorden, ikke langt fra turistmagneten Preikestolen i Rogaland, ligger små hytter som har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

– Jeg har aldri vært borti noe hvor du, rent markedsføringsmessig ikke har gjort noen ting, men bare latt ordet gått foran, sier Bjørn Moi, prosjektleder for The Bolder.

– Vi ønsket å skape en annerledes reiselivsdestinasjon, sier Bjørn Moi. Foto: Marte Skodje / NRK

Han forteller om presseklipp fra hele verden, og nevner at både medier i Sør-Amerika, Nord-Amerika, store designmagasin i Asia og New York Times har hatt oppslag om hyttene ved Lysefjorden.

Helt siden åpning 1. juli 2020 har hyttene så å si vært fullbooket. Nå utvider The Bolder med tre nye hytter, denne gang tegnet av Snøhetta.

– Da vi fikk anledning og lov til å bygge hyttene helt fram på kanten, mot en av Norges fineste fjorder, så var ikke valget veldig vanskelig. Vi har blitt møtt med positivitet i alle ledd; i fylke, kommune – entusiasmen er stor, sier Moi.

– Vi har fått enorm oppmerksomhet både internasjonalt og nasjonalt for disse hyttene, sier Elin Engelsvoll. Foto: Marte Skodje / NRK

Utenom det vanlige

– Ting sprer seg fort, spesielt på Instagram, og det er mange som skriver det at «dette står på listen min», sier Elin Engelsvoll, driftssjef ved The Bolder.

De små designerhyttene åpnet midt i pandemien. I starten var det naturlig nok stort sett nordmenn som kom.

Nå merker derimot aktøren at flere og flere kommer fra alle kanter av verden.

– Folk valfarter for å komme hit. I sist uke var det et par fra Kina på besøk. De hadde reist fra England i tre dager for å oppleve dette, sier Engelsvoll.

– Det sprer seg fort, spesielt på Instagram. Det er mange som skriver det at «dette står på listen min», sier Elin Engelsvoll. Foto: Marte Skodje / NRK

Samtidig som flere kommer langveis fra, er det også lokale som vil se fjorden fra en ny vinkel.

– Kult å prøve noe som dette rett i nærheten. Det var julepresang fra henne til meg, så jeg var heldig.

Det sier Eirik Lerang (25) og nikker mot samboer Sara Ritland (19).

Til vanlig bor de kun en halvtime unna, i Kjølevik på Tau i Ryfylke.

Sammen med lille Noah på kun 7 uker fikk de oppleve Lysefjorden fra en ny vinkel.

Eirik Lerang, Sara Ritland og lille Noah besøkte The Bolder. Foto: Marte Skodje / NRK

– Han er ganske rolig normalt, så det gikk fint. Han sov om natten, så vi fikk nyte både kvelden og natten, sier Lerang.

– Hvordan var det da dere stod opp i dag?

– Det var helt magisk, det var ubeskrivelig. Det været. Vi kunne ikke vært heldigere. Frokost i sengen med utsikt, sier Sara Ritland.

Eirik Lerang, Sara Ritland og lille Noah besøkte The Bolder. Foto: Marte Skodje / NRK

Populært med unike overnattingssteder

De siste årene har det dukket opp overnattingssteder både på fjell, oppe i toppen av trær og helt ute ved kysten.

NRK har snakket med blant annet Trekronå på Ogna, Woodnest på Odda, Himmelhyttene på Stord, Artic Hideway i Fleinvær og PAN i Finnskogen. Alle melder om gode besøkstall og internasjonal interesse.

Slike unike overnattingssteder finnes over hele verden. Men Norge stikker seg ut, og det øker interessen for å komme hit.

De siste fem årene spesielt, til tross for pandemi, har det tatt av.

– Unike overnattingssteder setter oss litt ekstra på kartet, sier Stein Ove Rolland, direktør i Fjord Norge. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Tilbakemeldingene fra disse aktørene er at de har stor pågang, det er ventelister. Det er stor rift om å få lov til å være på slike helt spesielle plasser, sier Stein Ove Rolland, direktør i Fjord Norge.

Rolland mener det finnes flere eksempler på at Den Norske Turistforening (DNT) gjør akkurat det samme som kommersielle aktører. At de lager fantastiske flotte hytter, der de slipper naturen inn og gjør opplevelsen unik.

Samtidig som trenden med unike overnattingssteder øker, er hensynet til sårbar natur ekstra viktig.

The Bolder bygger hytter rett ved vernet skog. Urskog som er flere hundre år gammel.

– Vi har vært veldig opptatt av å gjøre minimalt med fotavtrykk.

– Snøhetta er en av de tre store arkitektfirmaene på verdensbasis og vi er veldig stolte over å få bruke et norsk firma, sier Moi. Foto: Marte Skodje / NRK

Moi forklarer at hyttene er bygget på påler for å ivareta naturen på en skånsom måte. Hvis en vil ta hyttene bort, kan en derfor fjerne dem uten at avtrykket blir for stort.

I tillegg er stiene rundt til hyttene bygget over terrenget for at naturen ikke skal slites.

Og prislappen?

For én natt på The Bolder må en ut med minimum 3900 kroner.

Mange vil bo i små hytter. – 80 prosent av gjestene våre kommer enten alene eller er to personer sammen, sier Moi. Foto: Marte Skodje / NRK

– Er det attraktivt og knapphet på ting, øker betalingsviljen og interessen for å oppleve det. Det er ikke alle som verken får plass eller kan ta seg råd til det. I disse prosjektene er det lagt stor vekt på arkitektur og kvalitet i alle ledd, sier Rolland.

Ifølge Moi er foreløpig ikke prisen et hinder for dem som kommer.

– Det koster litt, men foreløpig har vi ikke hørt ett eneste ord om at de syns det er dyrt. De syns det er verdt opplevelsen, sier Moi.