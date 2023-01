Stor pågang på legevakten i Stavanger

Legevakten i Stavanger hadde en økning i antall henvendelser i jule- og nyttårshelgen på 30 prosent sammenlignet med samme periode før pandemien. Nyttårsaften og 1. nyttårsdag hadde legevakten 347 pasienter inne, og 52 ble behandlet av personell i legevaktbilen.

– Vi har de siste månedene hatt en generell økning av antall pasienter som er i kontakt med legevakt, og har et økt sykefravær blant våre ansatte. Dette medfører at legevakten i julen har vært under et stort press, og dermed har pasientene kunnet oppleve lange ventetider både på telefon og oppmøte, sier legevaktsjef Magnis Haugland Gudmestad.