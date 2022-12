Stor pågang på legevakten

Det har vært uvanlig travelt for legevakten i Haugesund i juledagene. Kommuneoverlege Jostein Helgeland sier til Haugesunds Avis at det alltid er travelt rundt jul og nyttår, men at det har vært mer travelt enn det pleier selv til jul å være. Det er i hovedsak, rs-virus, covid-19 og influensa det går i.