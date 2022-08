For kort tid sidan jobba kaptein Bernt Arild Bertelsen i Norled i Stavanger på fire forskjellige båtar.

I løpet av éin dag.

Historia hans vitnar om den ekstraordinære situasjonen reiarlaga står i.

– Først var eg om bord her, men så måtte eg over på ein annan båt fordi han som var kaptein der måtte steppa inn på eit nytt skip, reknar Bertelsen opp.

Slik fortsette dagen, slik at fire kapteinar roterte frå skip til skip for å få kabalen til å gå opp.

– Eg er glad eg ikkje sit på kontoret med ansvaret for å skaffa mannskap, seier Bertelsen.

Bertelsen får ikkje sitje i ro i kapteinsbåten lenge om dagen. Foto: Odin Omland / NRK

Mangel over heile landet

Fjord1, som driv ferjer og hurtigbåtar i Vestland og Møre og Romsdal, har nett same problemet som Norled. Dei har ikkje nok folk.

– Dei siste åra har det blitt meir krevjande. Det er særleg om sommaren, viss det oppstår akutt behov for bemanning, at det er ei større utfordring. Elles ser vi at der er færre søkarar på ledige stillingar no enn før, seier driftsdirektør André Høyset.

André Høyset meiner at der definitivt ikkje er noko snar løysing på mannskapsmangelen. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

Det er ikkje ei betre historie nordpå. Det har vore ekstremt mange innstillingar på det einaste ferjesambandet på E6 over Tysfjorden i Nordland.

For å kome lenger nord enn dette, må du ta ferje over fjorden. Innstillingane gjer at NHO meiner mannskapsmangelen rett og slett deler Noreg i to.

Hentar pensjonistar til å jobbe

Mange cruiseturistar skal på tur til Lysefjorden og sjå Preikestolen frå sjøsida. Det er ein årsak til at det er travelt for reiarlaga i Stavanger.

I tillegg har skulen starta opp igjen, slik at elevar må hentast og leverast på dei mange øyane i Ryfylkebassenget.

Norled har alt henta tilbake arbeidsføre pensjonistar som er klare for å jobbe.

– Det hadde ikkje gått utan oss, seier pensjonert kaptein Jon Arne Helgøy.

Ikkje ser han noko rask løysing på mannskapsmangelen heller. Tvert imot.

– Det blir verre for kvart år. Stadig nye tilsette når pensjonsalderen, seier han.

Pensjonist og kaptein Jon Arne Helgøy ønskjer turistane i Stavanger velkommen ombord. Foto: Odin Omland / NRK Cruiseturistane står for ein vesentleg del av båttrafikken, som igjen bidreg til mannskapsmangelen. Foto: Odin Omland / NRK

Mange om beinet

Johnny Hansen leiar Sjømannsforbundet, som organiserer kring 10.000 sjøfolk i Noreg.

– Den største utfordringa er at det er eit generelt sug i marknaden, seier han.

Akvakulturnæringa har auka kraftig i omsetjing dei siste åra og set stadig nye rekordar. Det krev arbeidarar – ofte dei same som elles ville jobba på ferjene og hurtigbåtane.

– Det er inga snar løysing på dette, seier Johnny Hansen. Foto: Norsk Sjømannsforbund

Hansen trur jobbane i oppdrettsnæringa gjerne er betre betalt enn på ferjene.

Ifølgje han er snittalderen hjå sjøfolk ganske høg, og det tek fleire år å utdanne og lære opp nye. Det er ikkje noko snar løysing på mannskapsmangelen.

Forbundsleiaren håpar at eit lovforslag om sikra løns- og arbeidsforhold som no er ute på høyring, vil gjere at unge vel å satse på ferjejobbar også.

– Vi treng ei forsikring om at sjøfolk ikkje vert bytta ut i harde tider, eller at bemanninga på båtar vert redusert kraftig. Næringa må satse på dei, seier Hansen.

Også Noregs Reiarforbund kjenner til at det er vanskeleg å skaffe mannskap.

– Vi får stadig høyre frå våre medlemmer at det er rekrutteringsutfordringar, spesielt innan offshore. Til tider vert det opplevd som prekært å halde på og rekruttere særleg matrosar, skriv administrerande direktør Harald Solberg i ein e-post til NRK.

Lokkar med bonus

Jannecke Skjøld er sjef for Norled si frakting av cruiseturistane som kjem til Stavanger.

– Eg har jobba i bransjen i 25 år. Aldri har det vore verre å finne mannskap til å frakte turistane rundt seier ho.

Derfor har selskapet gått ut med eit løfte om 7000 kroner til tilsette som klarer å skaffa ein ny kollega.

I tillegg slit ho med dårleg samvit for å halde tilsette vekke frå familiane sine.

– Om det ikkje betrar seg snart, må me snart kjøpa spapakkar til konene, slår Skjøld fast.