Stor interesse for kortreiste hytter

Interessen for overnatting på de såkalte Flokehyttene i Sveio kommune har vært langt over forventningene, ifølge Haugesund Turistforening. Foreningen driver de fem kortreiste hyttene, som hadde over 7.000 overnattinger i fjor. I år er alle helgene på hyttene fullbooket.