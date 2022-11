Stor interesse for Kitty Kielland-måleri

Kitty Kielland sitt maleri "Torvmyr" blei i går kveld seldt for heile 1,75 millionar kroner. Utropsprisen på Grev Wedels kunstauksjon i Oslo var på mellom 800 000 og 1 million kroner.

Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum, veit ikkje kven kjøparen var, men ho seier til Aftenbladet at ho håpar det er ein privat kjøpar som vil vera interessert i at maleriet endar opp på veggen i Stavanger kunstmuseum.