Stor interesse for folkebad-debatt i Haugesund

Det blir debatt om Folkebadet i Haugesund i morgon kveld, og det kjem til å skje i Haugesund folkebibliotek.

Det nye fleirtalet i politikken i Haugesund har fjerna 100 millionar kroner frå budsjettet til Folkebadet. Argumentet dei brukar er at byen treng eit nytt basseng, men at dei nåverande planane legg opp til eit badeland, skriv Haugesunds avis.

Interessa for diskutere Folkebadet er ifølge arrangørane så stor, at dei måtte flytte debatten til større lokale.