I Egersund sentrum ligger gamle trehus fra 1800-tallet tett i tett. En brann blant hus som står så tett kan få store konsekvenser.

– Smitteeffekten av en brann her er stor, sier Svein Oscar Wigestrand, leder for Brannvesenet i Egersund, til NRK.

Kraftig vind gjorde at brannen i Lærdal i 2014 spredde seg raskt fra hus til hus.

– Viktig å være forberedt

– Det kunne gått enda verre i Lærdal. Da brannen startet ,visste Sivilforsvaret hvor de skulle hente vann i elven, og de slapp dermed å lete etter egna steder da det hele stod på. Sivilforsvaret visste også hvor Brannvesenet trengte hjelp, og slike ting er helt avgjørende når det brenner, sier Hugo Bergsaker i Sivilforsvaret i Rogaland.

LES OGSÅ: Så nærme var Lærdal å bli utsletta

I Lærdal ble 680 personer evakuert fra hjemmene sine, og over 40 bygninger endte med å bli totalskadde.

Over 50 personer fra Brannvesenet og Sivilforsvaret var med på beredskapsøvelsen i Egersund sentrum. Foto: Arild Eskeland / NRK

– I dag har vi øvd på hvor vi skal hente vann, og hvordan vi på best måte kan unngå en spredning hvis det oppstår en brann i ett hus her, sier Bergsaker.

Sikret kvartal for kvartal

Over 50 personer fra Brannvesenet og Sivilforsvaret var i sving under dagens øvelse i Egersund. Det er leder for Brannvesenet godt fornøyd med.

– Det er avgjørende at folk vet hva de skal gjøre og hvor de bør komme kjapt på plass, og det har vi øvd på i dag. Vi har for eksempel trent på hvordan vi best mulig sikrer kvartalsvis, sier Wigestrand.