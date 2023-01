Stoppet på Karmsund bru

Politiet fikk melding om at et vogntog som var på vei over Karmsund Bru, oppdaget at det var for høyt. Politiet reiste til stedet og bistod med trafikkdirigering slik at vogntoget fikk snudd. Fører av vogntoget, mann i 20-årene, fikk utstedt et forenklet forlegg.