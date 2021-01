Stoppet i kontroll

Kl. 18.16 ble et kjøretøy stanset av politiet for kontroll ved Stangeland i Sandnes. En kvinnelig fører i 30-årene er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Nødvendig blodprøve er tatt og sak er opprettet, skriver Politiet i Sør-Vest på Twitter.