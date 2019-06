Stoppet beruset sjåfør på E39

Politiet stanset i natt et kjøretøy på E39 i Sandnes. Føreren, som var en mann i 30-årene, fremsto som påvirket. Han ble kjørt til legevakt for blodprøve og erkjente bruk av rusmidler. Førerkortet ble beslaglagt og han anmeldes for forholdet.