Stopper anbudsprosess

Statens vegvesen stopper anbudsprosessen på fylkesvei 47 Karmsundgaten i Haugesund. Årsaken er at Vassbakk & Stol, som klaget på at entreprenøren Risa A/S fikk kontrakten, har fått medhold fra Statens Vegvesen om at det var grunnlag for å avvise tilbudet fra Risa.