Stod frem med sin vonde historie – nå vil KrF ha lovendring

Representantforslag fra Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold, om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger.

Bakgrunn

Rettferdsvederlagsordningen (tidligere kalt billighetserstatningsordningen) er Stortingets egen kompensasjonsordning for personer som har kommet særlig uheldig ut i møte med det offentlige i forhold til andre på samme tid. Ordningen er ikke nærmere regulert i formelle regler, men er utviklet gjennom praksis basert på skjønn. Man vil ikke få dekket sitt økonomiske tap, men etter omstendighetene kan man få et mindre beløp som symboliserer et plaster på såret for den uretten man er påført. Man kan ikke søke om rettferdsvederlag for forhold som er omfattet av andre erstatnings- eller kompensasjonsordninger.

Forslagsstillerne mener det er flere grunner til at det er behov for en gjennomgang av Statens rettferdsvederlagsordning. For det første er det over ti år siden forrige gjennomgang. For det andre er det flere grupper som forslagsstillerne mener bør vurderes innlemmet i ordningen, som personer som har vært utsatt for alvorlig og helseskadelig mobbing. For det tredje bør det vurderes hvorvidt foreldelsesfristen i erstatningssaker som omhandler vold mot barn bør fjernes. Fordi det finnes flere erstatningsordninger, som f eks voldsoffererstatningsordningen, vil forslagsstillerne understreke at det er et poeng med en helhetlig gjennomgang som ser de ulike ordningene i sammenheng.

I et skriftlig svar på et spørsmål representanten Bekkevold sendte til Barne- og likestillingsministeren januar i år, skriver daværende statsråd Horne følgende om de kommunale og fylkeskommunale vederlagsordningene:

«Når det gjelder kommunale og fylkeskommunale vederlagsordninger, går ikke staten inn i disse. Det er opp til den enkelte kommune på selvstendig grunnlag å vurdere om og eventuelt hvordan det skal igangsettes kommunale vederlagsordninger. Dette er begrunnet med det kommunale selvstyret. Det vil derfor være ulikheter mellom kommunene, slik det er på mange andre områder der kommunen har et eget ansvar.»

Selv om forslagsstillerne anerkjenner at staten ikke skal gripe inn i kommunale ordninger, mener vi at det er behov for en gjennomgang av disse ordningene for å avdekke i hvor stort omfang grupper og enkeltpersoner forskjellsbehandles etter som hvilken kommune de er oppvokst i. Vi har fått flere bekymringsmeldinger og sett eksempler på saker hvor dette er tilfelle, og har stor forståelse for at det oppleves svært urettferdig. Dette mener vi er uheldig, da opplevelsen av rettferdighet behandling er selve hensikten med alle rettferdsvederlagsordningene.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: