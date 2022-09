Runa Kvendseth (25) jobber til daglig som kokk på Stavanger-restauranten Söl og kom i 2021 på tredjeplass i kategorien Årets kokk i Bocuse d'Or Norge.

Da Kvendseth og medhjelperen hennes nylig skulle fly til Oslo på oppdrag, ble de nektet å ta med seg de 47 kiloene med mat de skulle sjekke inn som bagasje.

Den som satt i skranken, mente nemlig at dette ikke var lov.

Dette er maten Kvendseth hadde pakket med seg for å dra på oppdrag til Oslo forrige helg. Foto: Privat

– Jeg sa at dette var veldig rart, og at jeg har gjort det veldig mange ganger før. Både innenlands og utenlands. Han i skranken ved siden av sa også at det var lov, men jeg fikk ikke lov til å sjekke inn hos ham heller, forteller Kvendseth.

Hun hadde ikke sjekket reglene før hun reiste, men forteller at hun ikke har funnet noen forbud hos SAS eller hos Luftfartstilsynet om å reise med mat.

– Trist at det skal være sånn

Heller ikke SAS' kundeservice kunne hjelpe de to kokkene.

Løsningen ble til slutt å bestille nye flybilletter hos Norwegian til 3400 kroner.

– SAS lagde et problem. Det er trist at det skal være sånn, når de sitter der for å kunne hjelpe kundene, sier Kvendseth.

Runa Kvendseth. Foto: Henriette Heimdal

Hun har allerede sendt inn en klage til SAS, og ønsker at de refunderer henne for de nye billettene hun måtte kjøpe.

– Kommer du til å reise med SAS igjen?

– På mange steder har man ikke noe valg. Men jeg tror jeg kommer til å tenke meg om to ganger før jeg reiser med dem, om jeg må ha med meg mat, svarer Kvendseth.

Ber Kvendseth ta kontakt

Pressesjef Tonje Sund i SAS erkjenner at flyselskapet har håndtert saken feil.

– I denne saken kan det se ut som at det har skjedd en intern feil og at våre gjeldende retningslinjer for innsjekking av matvarer ikke er fulgt. Det beklager vi på det sterkeste og ønsker å ha en dialog med passasjeren i etterkant.

Tonje Bjerve Sund er pressesjef i SAS.

Likevel er hun klar på at man kan bli nektet å sjekke inn noen typer mat.

– Det er ikke lov til å sjekke inn lett bedervelige ting. Om dette oppdages, har flyselskapet rett til å ta det bort, sier Sund, og henviser til paragraf 10.3 i SAS-reglementet.

Også emballasjen spiller inn, ifølge pressesjefen.

– Vil dere refundere Kvendseths billettkjøp?

– Jeg kan ikke forskuttere konklusjonen vår, men hun må gjerne ta kontakt, slik at vi får en dialog, sier Sund.