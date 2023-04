Stjeler katalysatorer fra Priuser

I løpet av den siste tiden har flere Toyota Prius-eiere i Stavanger- og Sandnesområdet blitt frastjålet katalysatorer, melder politiets nettpatrulje.

– For en drøy uke siden ble fem katalysatorer meldt stjålet. Fellesnevneren for tyveriene er at de skjer nattestid på fellesparkering, og det er spesielt Toyota Prius fra tidlig 2000-tallet som er utsatt, skriver nettpatruljen.

Det siste året er det anmeldt rundt 60 tilsvarende saker i Sør-Vest politidistrikt, og det er nærliggende å tro at det også vil skje flere tyverier framover.

Tyvene jekker opp bilene for å få tilgang på katalysatoren, og fjerner den raskt med egnet verktøy.

De ubudne gjestene er på jakt etter noen av metallene som finnes i katalysatorene.