Stjålet penger

Det har vært et tyveri fra Big Bite på Oasen kjøpesenter på Karmøy. Penger fra kassaapparat er stjålet. Patrulje har utført åstedsundersøkelse. Kan tyde på at en dør til senteret ikke har vært låst skikkelig, og at tyven har kommet seg på denne måten.