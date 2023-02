Stjal vin og sparket vakt

En mann i 20-årene vil bli anmeldt for kroppskrenkelse etter at han sparket til en vakt på et utested i sentrum. Mannen ble tatt på fersken da han stjal to flasker vin. Da sparket han til vakten fire-fem ganger før vaktene fikk kontroll på ham. Politiet oppretter sak.