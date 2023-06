Stjal regnbueflagg i Stavanger

I Stavanger ble Dag Svihus sitt regnbueflagg stjålet natt til søndag.

Flagget er et stort regnbueflagg på en ordinær flaggstang. Han antar at flagget er verdt et par tusen kroner.

Han forteller at han først fikk et brev med en sterk anmodning om å ikke flagge med regnbueflagg, slik han hadde gjort tidligere.

– Vi hang flagget opp 1. juni og fikk mange gode tilbakemeldinger. Men i natt har noen vært i hagen, kappet av flagget og stukket av med det.

– Det er motbydelig. Folk vil feire å være glad i den de er glad i. Jeg ser på dette som hatkriminalitet. De vil ha oss til å slutte å ytre oss om en veldig positiv sak, sier Svihus.

Saken er anmeldt. Og Svihus forteller at han vil skaffe et nytt flagg.

– Men jeg tror jeg vil ta det ned om natten.