Stjal familiens bil

En mann (19) fra Karmøy er siktet for kjøring uten gyldig førerkort, og for å ha vært ruspåvirket. 19-åringen tjuvlånte i natt bilen til et familiemedlem, som han skadet. Mannen er uskadd, men politiet etterforsker videre den ulovlige bilkjøringen.