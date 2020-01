Stjal drosje i Bjerkreim, del 1

En beruset mann i 30-årene stjal klokken 01 i natt en drosje fra Gamle Bjerkreimsveg. Drosjesjåføren var ute av bilen et øyeblikk for å gjøre klar noen seter, da vedkommende så sitt snitt til å stikke av med bilen. En annen taxi fikk stanset bilen langs Odlandsvegen like etterpå.