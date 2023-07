Stjal bil og kjørte over jordene

Lørdag formiddag fikk politiet melding om at to personer hadde stjålet en bil på Randaberg og blant annet kjørt over noen jorder. De to forlot bilen og stakk videre til fots. Politiet fikk raskt kontroll på to mistenkte som var våte til knærne, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

De to ble funnet like ved en båt og det jobbes med å få bekreftet om dette er samme båt som ble meldt stjålet tidligere lørdag morgen.