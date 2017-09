Verdens beste kvinnelige syklister står lørdag på startstreken i sykkel-VM i Bergen. 152,8 kilometer skal sykles før det kåres én vinner, og på startstreken står Sandnes-jenta Stine Borgli (27).

– Det betyr mye for meg å få muligheten til å sykle VM, forteller Borgli.

Stine har fått flere tilbud fra utenlandske profflag den siste tiden. Allerede har hun sagt nei til et italiensk lag. Går debuten i VM godt, kan det føre til enda flere konkrete tilbud.

– Det kjennes godt ut, forteller hovedpersonen selv på siste trening før avreise til Bergen.

Profilert pappa

Med god støtte fra pappa, og varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp) har karrierepilen til Stine Borgli bare pekt én vei, siden hun startet å sykle for ti år siden, nemlig oppover.

Stine Borgli (27) debuterer lørdag i VM. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har ikke alt klappet og klart enda, men vi er i forhandlinger med lag, forteller syklisten fra Sandnes.

– Kan en avtale bli klar i løpet av VM?

– Hvis det ikke blir før VM, så blir det etterpå, svarer hun.

Lørdag byttes bakken i Aspervika i Sandnes ut med VM-løypa i Bergen. Tusenvis av mennesker står klar langs løypa for å heie frem jentene som sykler i de norske fargene.

– Det blir kult å sykle VM på hjemmebane. Det er en drøm som går i oppfyllelse.

Ofrer alt for datteren

For å prikke inn VM-formen er pappa Pål Morten hentet inn til å kjøre følgebil under treningene. En travel hverdag har blitt enda travlere for varaordføreren i Sandnes.

– Det er klart! Det blir mitt liv nå. Jeg har sagt at jeg skal ofte meg om Stine vil satse. For meg er det herlig å koble av travle dager for å hjelpe henne, forteller Pål Morten Borgli.

Skulle karriereutviklingen til Sandnes-syklisten fortsette i samme retning som til nå, så har Stine Borgli planene klare for fremtiden.

– Det er OL om tre år. Går neste sesong enda bedre enn årets, så vil det være neste mål for meg, avslutter hun.