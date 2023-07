Sterkt kvartal for Aker BP

Olje- og gasselskapet Aker BP tjente 2,2 milliarder dollar før skatt i andre kvartal. Resultatet etter skatt ble på 397 millioner dollar, går det fram av en børsmelding torsdag morgen. Aker-sjef Karl Johnny Hersvik sier at det har vært et sterkt kvartal for selskapet. – Vi har produsert mer olje og gass, til lavere kostnad, og med lavere utslipp enn noensinne i vår historie, sier han.