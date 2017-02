Tirsdag var deltakerlisten klar. Turneringen i Stavanger har som mål å være blant de tre tøffeste sjakkturneringene i verden og arrangeres fra 5. til 17. juni.

På listen finner vi blant andre Carlsens tidligere VM-utfordrer, Sergej Karjakin. Russeren vant Norway Chess i 2013 og 2014.

– Vi er svært glade for at vi i jubileumsåret kan vise til tidenes sterkeste timannsturnering. At vi er de aller første som noensinne klarer samle alle de ti beste på verdens ratingen viser at Norway Chess har befestet seg som den sterkeste og en av de absolutt viktigste turneringer i sjakkverden. Vi har siden oppstarten i 2013 ønsket å gjøre en annerledes turnering, dette viser at vi har lyktes med det, uttaler styreleder Kjell Madland i en pressemelding.

Nummer to stiller

Flere av spillerne har deltatt i Norway Chess tidligere. Ny til turneringen er derimot Wesley So, som for øyeblikket er rangert som nummer to i verden.

– Jeg er glad for at jeg endelig kan delta i Norway Chess. Norge er så vakkert, jeg elsker det landet! Flotte mennesker, god mat og forhåpentligvis bra sjakk. Hva mer kan man be om? sier So.

Følgende spillere er med i Norway Chess: Magnus Carlsen (Norge), Wesley So (USA), Fabiano Caruana (USA), Vladimir Kramnik (Russland), Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike), Hikaru Nakamura (USA), Viswanathan Anand (India), Levon Aronian (Armenia), Sergej Karjakin (Russland) og Anish Giri (Nederland).