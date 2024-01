Sterk trafikkøkning på Jærbanen

Stadig flere reiser med tog på Jærbanen. Go- Ahead melder om en økning på 17 prosent fra 2022 til 2023.

Det er spesielt i høst det har vært en stor økning i passasjertallet, men også i januar var det sterk økning, viser oversikten.

Totalt har over 5 millioner passasjerer reist på Jærbanen i 2023, mot under 4,4 millioner i året før.