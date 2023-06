Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet 

– Det var ikke overraskende at vi fant en sammenheng, men den var sterkere enn ventet, sier seniorrådgiver Lene Lehmann Moberg ved kunnskapsavdelingen i Nav.

Sykefravær med diagnosen trøtthet og slapphet er fire ganger så sannsynlig hvis man har hatt korona, viser tallene fra Nav.

Nav har undersøkt hvilke diagnoser som er vanligst etter et sykefravær med covid-19 og sammenlignet dem med andre sykemeldte.

– Vi ser at det er en sammenheng uavhengig av kjønn, alder og jobb, sier Lehmann Moberg.

Lene Lehmann Moberg seniorrådgiver kunnskapsavdelingen, Nav Foto: Jan Eirik Gjerdevik

Trøtthet og slapphet økte med 60 prosent

Etter en lang periode med nedgang i sykefraværet her i landet økte det markant under koronapandemien.

Tall fra Nav viser at nær 30.000 personer var sykemeldt med trøtthet og slapphet i 2018, mot nær 49.000 i 2022.

– Noen av sykefraværene etter korona varte lenger enn det som er vanlig, sier Moberg.

I snitt varte de sammenhengende sykefraværene som endret diagnose fra korona til trøtthet og slapphet i 145 dager. Omkring en tredel av disse var sykemeldt i mer enn et halvt år.

Bilene sto i kø med folk som ville teste seg for covid-19 under pandemien. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det kan tyde på at det er senvirkninger av viruset som gir seg utslag i sykefraværet, såkalt long covid, sier Moberg.

Ifølge Folkehelseinstituttet er long covid symptomer som går ut over funksjoner i dagliglivet, og som har vart i minst to måneder.

Venteliste for behandling

Resultatene fra Nav-analysen stemmer godt overens med fagfolks erfaringer.

Kysthospitalet i Vestfold har stor pågang av pasienter som ønsker behandling for senfølger etter covid-19. De har i dag venteliste på fire måneder for dem som ønsker hjelp.

– Vi har hatt en økning av pasienter som blir henvist til oss med symptomer etter covid-19. De kan ha mange og ulike symptomer, men vi ser kanskje mest av utmattelse, kroppsverk, hodepine, hjernetåke, tungpust, hjertebank og svimmelhet.

Det sier avdelingssjef Andreas Horsdal ved fysikalsk medisinsk avdeling på Kysthospitalet.

Andreas Horsdal, avdelingssjef fysikalsk medisinsk avdeling, Kysthospitalet Foto: Malin Nygaard / NRK

Kysthospitalet i Stavern er sammen med Akershus sykehus i sluttfasen med en studie som kan gi svar på hva som er god behandling mot long covid.

– Jobben kan gjøre deg frisk

Mange ønsker å komme tilbake til nivået de var på før.

– Per i dag vet vi ikke hva som er effektiv behandling. Det er foreløpig mangel på gode studier. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt, sier Horsdal.

Men Kysthospitalet har lang erfaring med pasienter med tilsvarende symptombilde som rammer pasienter med senfølger etter covid-19.

Kysthospitalet i Stavern tar imot pasienter med utmattelsessyndrom. Det har vært en økning i antall henvisninger, og nå er det fire måneders venteliste for å få hjelp. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Vi ser at pasientene har nytte av tiltak vi allerede har hos oss. Det er dessuten viktig at pasientene blir tatt på alvor, at det blir gjort en god utredning, gitt god informasjon og forklaring av symptomer.

– Hva trenger de for å komme tilbake i jobb?

– Vi har stor tro på å bruke jobben som en arena for å bli frisk. Dette kan skje med individuell tilrettelegging i samarbeid med arbeidsgiver. Det er også kommet noen studier, blant annet fra Helse Hardanger som viser at det er fullt mulig.

Statssekretær Tomas Norvoll i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at det er et omfattende system for oppfølging av sykemeldte gjennom IA-avtalen.

Tomas Norvoll statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ifølge avtalen har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

– Plikten gjelder uavhengig av diagnose. For personer som er sykemeldt på grunn av trøtthet og slapphet er det aktuelt å vurdere tilrettelegging av arbeidstiden eller arbeidsoppgavene, sier Norvoll.

Long covid Ekspander/minimer faktaboks Hva er senfølger etter covid-19? For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, men noen får vedvarende plager utover den akutte fasen. Slike langvarige symptomer er tidligere rapportert etter en rekke andre infeksjoner, og det er derfor ikke overraskende at en del personer opplever senfølger etter covid-19. Vanlige symptomer Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, er de vanligst rapporterte symptomene 6-12 måneder etter sykdommen: Nedsatt hukommelse

Endret smak- og/eller luktesans

Utmattelse/trøtthet

Nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)

Tung pust Kilde: FHI

Lærere og helsearbeidere mest utsatt

Helsearbeidere skiller seg ut blant andre arbeidstakere. Disse yrkesgruppene står for en tredjedel av sykefravær med diagnosen trøtthet og slapphet.

Det var krevende arbeidsforhold for sykepleierne under pandemien, blant annet var prosedyrene med smittevernutstyr omfattende. I løpet av pandemien ble 16.807 innlagt på sykehus med Covid, ifølge FHI. 2357 trengte intensiv behandling. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Men også lærere skiller seg ut.

– Ansatte innen disse næringene har ofte fysisk og mentalt krevende jobber og har i tillegg vært ekstra utsatt for høyt arbeidspress under pandemien. Lærere har vekslet mellom digital og fysisk undervisning. Det har vært en krevende arbeidssituasjon, ifølge Lehmann Moberg.

Overnatting- og serveringsnæringen har også vært hardt rammet av koronapandemien med stor usikkerhet og permitteringer.