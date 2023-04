Sterk motstand mot havvind på Rødt-landsmøtet

Saken ble gjenstand for heftig debatt på Rødt-landsmøtet lørdag kveld, der et stort flertall av dem som var oppe på talerstolen, sa et høyt og tydelig nei til å snu i havvindspørsmålet.

Søndag skal landsmøtet stemme over en uttalelse om kraftpolitikk som tar til orde for å åpne for havvind. Et flertall i Rødts uttalelseskomité har stilt seg bak uttalelsen.

Rødt er i dag det eneste partiet på Stortinget som sier nei til alle former for vindkraft både på land og til havs.

Mange delegater peker på at å si ja til havvind vil være et brudd på arbeidsprogrammet som ble vedtatt for to år siden.

– La oss ikke dolke velgerne våre i ryggen. La oss ikke snike inn et ja til havvind i en uttalelse som bryter med arbeidsprogrammet vårt, framholdt en av delegatene.

Leder av Rød Ungdom, Alberte Bekkhus, lovet før landsmøtet å kjempe med nebb og klør for å snu Rødts nei til havvind til et ja. Men mye tyder altså på at landsmøtet for tredje gang vil si nei.

Akkurat det måtte havvindforkjemperne tåle kritikk for.

– Er det ikke litt flaut å prøve en tredje gang? Det viser manglende respekt for medlemsdemokratiet, ble det framholdt fra talerstolen.

Tilhengerne av havvind viser blant annet til Industriaksjonen, der både industrien og Natur og Ungdom går inn for havvind, og at utviklingen av havvind er svært viktig for leverandørindustrien.

– Det er uforståelig at Rødt ikke vil bygge på slike initiativer, sa en.

