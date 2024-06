Stensland går mot eget parti i saken om Tengs-gransking

Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland har valgt å gå mot sitt eget parti i saken om full gransking av politietterforskningen og domstolen sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken.

Han vil altså at saken skal granskes, mens flertallet i justiskomiteen på Stortinget har stemt nei til forslaget.

– Jeg er skuffet over at Høyre lytter mer på regjeringen enn meg og de lokale politikerne i denne saken.

Stensland sier det ikke er vanlig for Høyres representanter å gå mot eget parti, slik han gjør i denne saken.

– Det er mer vanlig å slåss internt for våre saker. Taper vi, vet vi at neste gang når vi vinner, får vi med dem som er uenige. Slik er partidemokratiet, men her måtte jeg stå opp for det jeg tror på, sier Høyre-politikeren.