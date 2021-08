Stengte veier

4. etappe av Tour of Norway arrangeres i dag med start ved Hinna park. Løypa går først ut på Jæren for så å avsluttes med lokale runder i Stavanger sentrum. Målområde er på Skagenkaien. Dette fører til flere stengte veier i Sør-Rogaland i dag. Se fullstendig oversikt her.