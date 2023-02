Stenger veien, hus skal flyttes

Rogaland fylkeskommune melder at Strandgata i Sandnes stenges en periode fredag morgen. Årsaken er at det verneverdige huset i Strandgata 121 B skal flyttes. Huset skal løftes fra grunnmuren og fraktes med lastebil til en oppbevaringsplass et annet sted i Strandgata. Årsaken til flyttingen er klargjøring for Bussveien. Arbeidet starter klokka 9 om morgenen, og varer noen timer, melder fylkeskommunen.