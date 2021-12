Stenger sykehjem for besøkende

Lervig sykehjem i Stavanger er stengt for besøkende etter at to ansatte og én pasient har fått påvist covid-19. Det skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi har en uavklart smittesituasjon på korttidsavdelingen i 7. etasje, og har valgt å stenge hele sykehjemmet for besøk inntil videre, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune ifølge pressemeldingen.

Til NRK utdyper Fosse at sykehjemmet vil være stengt inntil alle ansatte og beboere har fått svar på en PCR-test.

Det er ifølge Fosse ingen mistanke om at det skal være omikron-smitte på sykehjemmet.