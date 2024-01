Stenger stolheisen i Røldal fordi det er for kaldt

Og nå er det så kaldt at Røldal Skisenter må stenge stolheisen «Ekspressheisen» i helga, skriv Haugesunds avis.

– Det handlar om tryggleiken til gjestene. Skulle heisen stoppe kan det bli opp mot to timars evakueringstid, seier dagleg leiar Oddvar Bratteteig.

Det er meldt om 20 minusgrader i dag og endå fleire kalde grader i morgon.

Det går mange år mellom kvar gong dette skjer, seier Bratteteig, som understrekar at dei andre heisane går som normalt.