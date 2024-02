Stenger Rådhusvegen for gjennomkjøring

Tirsdag ettermiddag startet gravearbeidet som er planlagt i Rådhusvegen, i forbindelse med veiprosjekt i Åkra sentrum. Veien blir derfor stengt for gjennomkjøring, opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Samtidig ble lyskrysset Vestre Karmøyveg og Rådhusvegen satt i gult blinkende lys. Lyskrysset vil være ute av drift så lenge det pågår arbeid i Rådhusvegen.

Rogaland fylkeskommune ber alle være obs på at lyskrysset nå er et vanlig gangfelt. Det betyr at all biler må stoppe for gående.