Stenger bensinstasjon på grunn av russen

Den 24 timars opne bensinstasjonen Circle K ved E39 på Ålgård stenger nå på natta, på grunn av russen. Fram til over påske blir bensinstasjonen stengt nattetid mellom 01 og 05, skriv Circle K på Facebook. Russen følger ikkje våre retningslinjer og for å ta vare på tryggleiken til personalet er det nødvendig å halde nattestengt.

Me ønskjer ikkje å vera festplass for russen, men ein plass dei kan koma innom for å kjøpa litt mat, men ikkje alle på ein gong, skriv bensinstasjonen.