Stemte for grensejustering

KrFs Ole Tom Guse var én av de syv i kommunestyret som stemte for grensejustering. Totalt stemte ni av representantene nei til justering av grensene. Den siste representanten stemte for rådmannens forslag som frarådet grensejustering. – Det er trist at man ikke tar på alvor innbyggerne på nordsiden av Lysefjorden. De ga et klart svar på at de ville være en del av Strand, mener Guse.