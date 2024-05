Steinsprang på E134

Det har ramlet ned to store steiner i veibanen på E134 ved Raglamyr i Haugesund. Steinene er flyttet på av tilfeldig forbipasserende, og politiet sørger for at de kommer helt ut av veibanen. Ingen personskader, men det er skader på autovern. Vegtrafikksentralen har sendt ut entreprenør for å sjekke.