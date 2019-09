Steinras stenger vei i Suldal

Det har gått et større steinras på riksvei 13 i Suldal i Ryfylke. Det er tredje gang på få år at det går et ras i området. Veien er stengt, melder Vegvesenet. Det er uvisst når veien blir åpnet. Alternativ rute er om Fv. 520 via Sauda.