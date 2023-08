Steinras på E39 i Lund

Flere steiner har rast ut på E39 ved Tronåsen i Lund kommune. Det er ifølge politiet mulig å kjøre forbi rasstedet, men foreløpig er det vanskelig å vurdere om det kan rase mer.

Steinene er forholdsvis små, og området er rassikret fra før. Steinene kommer sannsynligvis fra et område der et tre har knekt, skriver politiet på Twitter. Treet sikres slik at det ikke oppstår fare for flere steiner i veien eller at treet tas av vinden.

Klokka 11.05 melder politiet at veien er ryddet og treet sikret.