Steinras i Suldal - vei stengt

Det har vært et ras på fylkesvei 4730 i Suldal, ikke langt unna Vanvik. Politiet skriver at to steinblokker på cirka 1 x 1 meter har rast ut i veien. Politiet og entreprenør er på vei til stedet for å sjekke ut raset. Det skal ikke være mulig å passere steinblokkene.