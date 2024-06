Steinras i Hanatrappene

Det har vært et steinras i Hanatrappene i Sandnes kommune. Det er ingen personer involvert men trappene er påført skader. Politiet er på vei til stedet for å sperre av området og kommunen er varslet for videre tiltak.

Politiet pratet med naboer som antydet at dette kunne ha blitt utført av ungdommer, men de har ikke lykkes med å komme i kontakt med aktuelle ungdommer i området.