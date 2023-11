Steinblokk stenger vegen mellom Dirdal og Oltedal

På fylkesvei 450 i Gjesdal, mellom Dirdal og Oltedal, har det gått et steinras vest for Røyrdalstunnelen. Det er en stor steinblokk på størrelse med en liten personbil som ligger delvis over veien.

Fv. 450 er stengt på stedet som følge av raset.

Geolog kom til stedet klokken 08.30. Han vurderer nå om det er fare for at det kan rase mer stein.

Anbefalt omkjøring er Fv. 503 om Vikeså og Gloppedalsura.

Statsmeteorolog Steinar Skard opplyser at det har vært en kraftig temperaturstigning i området, og at NVE i går gikk ut med et farevarsel for jordskred i dette området.