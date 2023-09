Stavangeradvokat har brutt advokatetiske regler

Disiplinærnemnden for advokater er ikke i tvil om at advokaten fra Stavanger har skadet advokatstanden og yrkets anseelse, skriver Dagens Næringsliv.

Stavangeradvokaten skal ha tilbudt én million kroner til investeringstopp Jon Christian Syvertsen for advokatoppdrag.

Det er «svært skadelig for tilliten til rettssystemet om det etterlates et inntrykk av at advokater kan betale seg ut av situasjoner med misfornøyde samarbeidspartnere, motparter eller andre som måtte ha noe negativt å utsette på en advokat eller et advokatfirma», konkluderer nemnden.

Tidligere i år ble det kjent at Økokrim har startet etterforskning av advokaten for korrupsjon.