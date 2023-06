Stavanger: Elever ble skadd da de gikk på glødende kull

Flere elever ved St. Olav videregående skole i Stavanger ble brannskadet da de gjorde et forsøk i fysikktimen torsdag formiddag, skriver Stavanger Aftenblad. Elevene skulle gjennomføre et kjent forsøk med å spasere over glødende kull. Det var utarbeidet beregninger og risikovurderinger på forhånd, men det gikk likevel galt. – I første omgang har vi vært opptatt av å ta vare på og å følge opp elevene. Fredag vil vi undersøke hendelsen nærmere og se på hvorfor det endte slik, sier rektor Karl Roar Vigmostad.