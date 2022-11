Stavanger: Ble drept i siktedes bolig

Retten mener det er skjellig grunn til å mistenke den siktede mannen i 30-årene for drap, og opplyser at drapet ble begått i siktedes bolig på Vestre Platå, ifølge kjennelsen fra tingretten. Han har i avhør gjort rede for foranledningen og knyttet seg og drapsofferet til stedet i timene og dagene før drapet skjedde.