Stavanger: 60–70 årsverk forsvinner

Posten Norge vil redusere bemanningen i Stavanger med 60–70 årsverk. – En trist beskjed å få før jul, sier kretsleder i fagforbundet Postkom, Jarle Eide. De fleste er over 55 år og har jobbet i Posten i over 35 år. Årsaken er at håndteringen av brevpost skal flyttes til Lørenskog. Den endelige avgjørelsen tas i januar.