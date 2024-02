Stavanger vil vurdere å ta ferjeregningen for innbyggerne

Fra 1. april blir det innført betaling på ferjene i Rogaland igjen. Det har ført til store protester, både fra innbyggere i Ryfylke og sentrale Senterparti-politikere.

Kommunalminister Erling Sande har varslet at regjeringen vil endre finansieringsordningen for gratis ferjer i revidert statsbudsjett i juni.

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) og varaordfører Henrik Halleland (KrF) i Stavanger er bekymret over den kraftige befolkningsnedgangen på de ikke landfaste øyene i Stavanger. Nå har de bedt fylkeskommunen om å dokumentere hva det vil koste å opprettholde gratis ferje i Rogaland mellom april og revidert statsbudsjett.

Varaordfører Henrik Halleland sier det kan bli aktuelt for kommunen å bidra til å fortsatt ha gratis ferjer i Ryfylke.

– Vi ønsker vite kostnadene på dette, sånn at vi i Stavanger kan diskutere om det er noe vi kan bidra i et spleiselag eller eventuelt ta kostnadene på. Men det må vi komme tilbake til ved en senere anledning, for det har vi ikke landet enda, sier Halleland.