– Skiltet med riksvåpenet var øverst der oppe midt på huset, hvor det nå er et ovalt vindu. Det er jo trist og kjedelig at det nå ligger på lager i Oslo, når vi så gjerne vil ha det, sier byantikvar Hanne Windsholt og styremedlem i Byhistorisk Forening Stavanger, Frederik Hansen.

De står foran den gamle tollboden på Strandkaien i Stavanger. Den staselige, lysrosa bygningen i pussa tegl er tegnet av den kjente arkitekten Christian H. Grosch, oppført i senempirestil i 1840, og fredet i 1923.

– Dette er en av de få freda bygningene i Stavanger. Nå er den satt så fint i stand, med original farge og alt, men den er ikke komplett uten skiltet, sier byantikvaren.

Havnedirektør Merete Eik, byantikvar Hanne Windsholt og Frederik Hansen i Byhistorisk forening vil ha skiltet tilbake på den gamle tollboden, der det i dag er et lite, ovalt vindu. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Gjenfunnet i Stavanger, bortgjemt i Oslo

Det originale riksvåpenet ble fjernet allerede i 1905, da Stavanger fikk ny tollbod på andre siden av Vågen. 103 år senere ble det funnet på loftet der. Skiltet ble så flyttet til et magasin på Norsk Tollmuseum i Oslo, og der ligger det fortsatt.

En søknad fra Rogaland fylkeskommune til Tolldirektoratet i 2009 om å få riksvåpenet tilbake til Stavanger, ble avslått. I sommer sendte så byantikvaren en ny søknad, med full støtte fra dem som bruker bygningen i dag, nemlig havnekontoret:

– Vi er opptatt av at bygget, slik det har vært i tidligere tider, skal få sin renessanse, sier havnedirektør Merete Eik.

Stavangerregionen Havn IKS totalrenoverer den gamle tollboden, både innvendig og utvendig, og er villig til å ofre vinduet der skiltet skal plasseres, selv om de ikke har fått lov til å sette inn et takvindu i stedet.

– Så vi har vel vært ganske velvillige, sier Eik.

Her kan man se riksvåpenet på et fotografi fra 1897, der ansatte poserer foran østfasaden ved tollboden. Foto: Fra Statsarkivet

Folk vil ikke misforstå skiltet

Det er strenge regler for bruk av riksvåpenet i Norge, og ifølge byantikvaren brukte tolletaten som argument for avslaget i 2009 at riksvåpenet kan forlede folk til å tro at det er statlig virksomhet i bygningen, som kommunen nå eier.

– Men dette er en forelda riksløve fra 1844. Den ser ikke slik ut i dag, så det er ikke noe problem, mener Windsholt.

Merete Eik er enig.

– Jeg tror ikke det skiltet vil være så informativt for folk flest uansett.

Argumentasjonen får også Frederik Hansen til å flire.

– Om det kommer turister innom med varer de vil fortolle, så klarer nok havnekontoret å sende dem videre.

Etter at NRK tok kontakt med Tollmuseet har det blitt fortgang i saken, og svaret vil komme i løpet av kort tid, får NRK opplyst.